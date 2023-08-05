Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской и Полтавской областях Украины

Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины. Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины вечером в субботу 5 августа. Об этом сообщает официальный ресурс по оповещению населения украинского министерства цифровой трансформации.

Речь идет о Кировоградской, Николаевской и Полтавской областях. В 22.36 по московскому времени сирены включились в Николаевской области, в течение получаса тревога была объявлена также в Кировоградской и Полтавской областях.

Ранее сообщалось, что в субботу 5 августа взрывы произошли в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях Украины, где до этого была объявлена воздушная тревога. Всего же за сутки сирены включались на Украине три раза.

Напомним, вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу, 5 августа, нанесли удар по трем районам Донецка кассетными боеприпасами.

Также сообщалось, что здание университета экономики и торговли загорелось в субботу 5 августа в Донецке после обстрела со стороны ВСУ.

Тем временем российская артиллерия уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ в ДНР. Подразделения группировки «Восток» также сорвали попытку ротации подразделений украинских войск в районе Никольского.