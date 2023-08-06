Генсек ООН Гутерриш заявил, что над миром нависла тень ядерной войны

Гутерриш заявил, что над миром нависла тень ядерной войны. Фото: REUTERS

Тень ядерной войны вновь нависла над миром. Такое мнение высказал генсек ООН Антониу Гутерриш.

«Барабаны ядерной войны бьют вновь. Недоверие и разрозненность нарастают. Ядерная тень, что нависала над миром в период холодной войны, появилась вновь», - сказано в послании Гутерриша по случаю мероприятий памяти жертв американской атомной бомбардировки Хиросимы. Мероприятия проходят в Японии, послание Гутерриша зачитал его заместитель Идзуми Накамицу.

Генсек напомнил, что ядерное разоружение является главной целью ООН и призвал все страны полностью отказаться от ядерного оружия.

«Единственный путь исключить риск ядерной войны — это полностью уничтожить ядерное оружие», - заявил Гутерриш.

Ранее секретарь СНБО Украины заявил, что надеется получить ядерное оружие от НАТО угрозами.

Также сообщалось, что австралийский эксперт Дэвис призвал Польшу развязать ядерный конфликт ради Украины.

Тем временем визуализацию ядерной войны и ее последствий показали ученые: жидкая лава из асфальта в городах, ядерная зима и тотальный голод.