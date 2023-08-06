«Мать нельзя переименовать, она одна»: Захарова ответила Киеву на установку трезубца на монумент «Родина-мать»

Мария Захарова ответила Киеву на установку трезубца на памятник «Родина-мать» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киевский режим в очередной раз продемонстрировал свою сущность, установив на щите монументальной скульптуры «Родина-мать» в Киеве трезубец вместо советского герба. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«В этом вся сущность киевского режима и возглавляемых им киборгов. Мать нельзя переименовать. Она одна. И единственное, что с ней можно сделать, любить. А это они не умеют», - констатировала Захарова.

Напомним, 102-метровый памятник «Родина-мать» в Киеве, символизирующий победу СССР во Второй мировой войне, подвергся программе так называемой «декоммунизации» со стороны украинского режима. 1 августа были завершены работы по демонтажу советского герба, а 6 августа рабочие водрузили на монумент украинский трезубец.

Ранее KP.RU сообщил, что власти Киева собираются переименовать монумент «Родина-мать» в «Украину-мать» ко Дню независимости страны 24 августа.