Al Watan: четверо сирийских военных погибли после израильской атаки на пригород Дамаска

В Сирии сообщили о гибели военных после воздушной атаки Израиля на пригород Дамаска. Фото: Александр КОЦ

Четыре человека погибли в результате израильских ракетный авиаударов по предместьям Дамаска. Об этом сообщает сирийское издание Al Watan. Сообщается, что погибшие – сирийские военнослужащие.

Израиль атаковал с воздуха пригород Дамаска в ночь на 7 августа в 02.20, часть ракет была сбита средствами ПВО, пишет издание.

Ранее сообщалось, что сирийские силы ПВО отражают воздушную атаку в пригороде Дамаска.

Напомним, в феврале 2023 года пять человек погибли в результате израильской атаки на сирийскую столицу Дамаск. Также сообщалось о пострадавших, некоторые из которых находились в критическом состоянии.

Также сообщалось, что в Сирии беспилотники «коалиции» во главе с США за сутки 14 раз нарушили протоколы деконфликтации, это было связано с несогласованными с российской стороной полетами БПЛА.