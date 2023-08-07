Губернатор Гладков: беспилотник сбит на подлете к Белгороду, пострадавших нет

В Белгороде сбили беспилотник. Фото: Народная милиция ЛНР

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа на подлете к Белгороду в понедельник, 7 августа. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Согласно предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате падения вражеского беспилотника нет.

"Последствия на земле уточняют оперативные службы", - написал Гладков.

Напомним, Гладков сообщил о замеченном вражеском беспилотнике над Белгородской областью 2 августа. Система ПВО сбила дрон, пострадавших также не было.

Ранее KP.RU сообщил, что 7 августа российская система ПВО сбила беспилотник в Калужской области.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что во всех субъектах РФ предпринимаются все необходимые меры для защиты населения от атак украинских беспилотников.