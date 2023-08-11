Президент ЮАР Рамафоса выступил за вступление Ирана в БРИКС Фото: REUTERS

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса в ходе встречи с министром иностранным дел Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном заявил, что поддерживает вступление исламской республики в БРИКС.

Как передает Mehr, «Рамафоса сказал, что ЮАР заинтересована в том, чтобы Иран был принят в члены БРИКС в качестве дружественной Южной Африке страны». Тегеран в этом отношении пользуется полной поддержкой Претории, отметил политик.

Как писал сайт KP.RU, лидеры 23 стран официально заявили о заинтересованности во вступлении в БРИКС. В числе проявивших заинтересованность в присоединении к организации Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Куба, Египет, Эфиопия, Гондурас, Индонезия, Иран, Казахстан, Палестина и некоторые другие государства.

Напомним, Белоруссия ранее подала заявку на вступление в БРИКС. МИД Эфиопии также объявил о подаче заявки на присоединение к организации.