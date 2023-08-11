Мединский: В учебнике истории рассказано о бескровном возращении Крыма в Россию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью KP.RU сообщил, что в новом едином учебнике по Всеобщей истории и Истории России для 10-х и 11-х классов расскажут о бескровном возращении Крыма в Россию.

«Школьник поймет, как было на самом деле. Почему Крым вернулся в Россию без крови? Был фактор единодушия населения полуострова по этому поводу. Сказалось и то, что украинская «новая власть», точнее, хунта не успела взять все рычаги власти под контроль», - заявил помощник главы государства.

Мединский также обратил внимание на то, что в Крыму были российские военные базы, «что не позволило противникам воссоединения из числа оголтелых националистов начать резню мирного населения», однако такого не было на Донбассе, где также существовал консенсус о неприятии киевского переворота.

«Потому ВСУ а, поначалу, главным образом, их нацбаты, развернули уничтожение активистов и военное подавление гражданских властей, которые хотели присоединиться к России», - прокомментировал он то, что происходило на Донбассе.

Напомним с 1 сентября текущего года в старших классах российских школ появится единый учебник по истории, а одна из глав будет посвящена специальной военной операции на Украине. Об этом в интервью сайту KP.RU подробно рассказал Владимир Мединский.

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