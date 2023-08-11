В новом учебнике истории Украина названа ультранационалистическим государством

Владимир Мединский Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью KP.RU впервые подробно рассказал о главе в новом учебнике истории, посвященной специальной военной операции, сообщив, что один из параграфов будет назван «Украина - ультранационалистическое государство».

«У ученых, историков понятие «нацизм» в большей степени ассоциируется с Третьим рейхом. СМИ часто использует словосочетание «украинский нацизм» ... Поэтому мы решили уточнить и записали: Украина - это ультранационалистическое государство», - пояснил он.

Мединский уточнил, что в данном случае речь идет об языковом, культурном и властном «доминировании агрессивного националистического меньшинства над большинством». Как он отметил, до 2014 года на украинских улицах большинство жителей говорили на русском языке, который позже начали запрещать.

«Даже директоров и завучей школ в русские районы специально подбирали из западных областей», - добавил он.

Напомним, в этом учебном году в старших классах российских школ появится единый учебник по Всеобщей истории и Истории России, а одна из глав будет посвящена специальной военной операции. Об этом Владимир Мединский подробно рассказал в интервью сайту KP.RU.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Мединский о главе про СВО из нового учебника истории: Школьник поймет, что было на самом деле

1 сентября 2023 года в школах страны откроют новый единый учебник по Всеобщей истории и Истории России для 10-х и 11-х классов. Причем, последняя глава в нем будет рассказывать об СВО. Как Спецоперация в буквальном смысле вошла в историю, «Комсомольской правде» рассказал помощник президента России, профессор, доктор исторических наук Владимир Мединский.

Он — соавтор нового учебника вместе с академиками Анатолием Торкуновым и Александром Чубарьяном (подробности)