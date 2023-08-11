Мединский: В новом учебнике рассказаны истории героев СВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью KP.RU рассказал, что в новом учебнике по Всеобщей истории и Истории России для старших классов будут рассказаны истории героев специальной военной операции.

Мединский отметил, что выбирать было тяжело, поскольку авторы были ограничены объемами учебника. «Мы хотели, чтобы каждая из этих историй отличалась чем-то от других. Среди тех, кто попал на страницы учебника, военные и гражданские, мужчины и женщины, добровольцы и контрактники», - заявил он.

По его словам, авторы связывались с родственниками каждого, кто попал на страницы учебника для того, чтобы получить разрешения, а также фото.

Кроме того, Мединский также рассказал, что последняя глава учебника, посвященная специальной военной операции, состоит из 27 страниц и 17 параграфов. «Как было не включить рассказ о враче, который спасал жителей Запорожья в районной больнице и не ушел из-под обстрела ВСУ? Он погиб, спасая людей, местных, которых он видел в первый раз. Самое поразительное, что таких случаев – множество», - добавил помощник российского президента.

Единый учебник по истории для старших классов появится в школах России в этом учебном году. Владимир Мединский в интервью сайту KP.RU подробно рассказал о главе, посвященной специальной военной операции.

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