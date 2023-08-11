МИД России предостерег от военного урегулирования конфликта в Нигере Фото: Виктор Гусейнов

Урегулирование конфликта в Нигере военным путем может привести к затяжному противостоянию, предупредило Министерство иностранных дел России.

«Военный путь урегулирования кризиса в Нигере может привести к затяжному противостоянию в этой африканской стране, а также к резкой дестабилизации обстановки в Сахаро-Сахельском регионе в целом», – заявляется на сайте ведомства.

Как напомнили в министерстве, в четверг, 10 августа, на внеочередном саммите Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) было принято решение о подготовке к развертыванию резервных сил, которые могли бы осуществить вооруженное вторжение в Нигер. В МИД отметили, что Россия поддерживают посреднические усилия ЭКОВАС, но только в мирном русле.

Напомним, военный совет мятежников в Нигере принял решение о приведении армии страны в состояние боевой готовности после заявлений ЭКОВАС о готовности начать военное вмешательство. Мятежники намерены мобилизовать и дополнительные силы, которые позволят противодействовать потенциальному вторжению на территорию государства.

Ранее военные Нигера пригрозили убить свергнутого президента Мохамеда Базума в случае военного вмешательства соседних стран и обвинили французских военных в атаке на нацгвардию страны.