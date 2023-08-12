Правительство утвердило порядок расчета больничного для участников СВО

Для участников СВО установлен специальный порядок расчета выплат по больничному листу. Фото: Олег УКЛАДОВ

Российское правительство утвердило порядок расчета оплаты больничного для участников СВО, которые возобновили свою трудовую деятельность.

«Предусмотрен особый порядок определения среднего дневного заработка для расчета пособия по больничному листу лицам, возобновившим свою трудовую деятельность после участия в СВО», - сообщает пресс-служба Минтруда РФ.

Сообщается, что при расчете среднего дневного заработка период приостановления действия трудового договора в связи с участием СВО учитываться не будет. Это позволит не допустить снижения пособий по больничным листам для вернувшихся участников СВО, уточнили в ведомстве.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее механизм перевода студентов-участников специальной военной операции с платной на бесплатную форму обучения.

Также правительство РФ упростило получение страховых выплат при гибели участников СВО. Для получения страховки будет достаточно предоставить справку о смерти военного, выданную в воинской части.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Путин поручил создать государственный фонд поддержки участников специальной военной операции на Украине.