Вild: Германия поставит ВСУ современный разведывательный беспилотник LUNA NG

Германия намерена поставить Украине разведывательные беспилотники нового поколения. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия до конца 2023 года поставит ВСУ разведывательный беспилотник нового поколения LUNA NG. Киев получит беспилотники от германского оборонного концерна Rheinmetall, пишет издание Bild am Sonntag.

Сообщается, что LUNA NG представляет собой комплект из наземной станции управления, нескольких беспилотников и стартовой катапульты. Беспилотник способен не только функционировать как разведывательная система, но и обеспечивать сеть LTE, перехватывать или глушить связь. LUNA NG может провести в полете до 12 часов.

Ранее сообщалось, что власти Германии вскоре могут заявить о передаче Киеву авиационных крылатых ракет Taurus. Командование военно-воздушных сил ФРГ уже выступило с одобрением. Если такое произойдет, то как это может повлиять на ход специальной военной операции? Ответы на этот и другие вопросы здесь на KP.RU.

Тем временем Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине на 17 августа 2023 в связи с тем, что увеличивающиеся поставки западных стран подрывают усилия по поиску мирного решения украинского конфликта.