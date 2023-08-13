Китайский обозреватель заявил, что планы США ослабить Россию руками Украины провалились. Фото: REUTERS

Стратегия США, направленная на ослабление России руками Киева в украинском конфликте, полностью провалилась. Об этом пишет обозреватель издания Гуанча Дау Ланьцзян.

«Стратегия США по истощению военной мощи Москвы руками Киева полностью повалилась», - пишет Ланьцзян, отметив, что Зеленский и его администрация встревожены тем, что не имеют возможность «повернуть назад».

Также эксперт подсчитал, что в течение летнего наступления ВСУ потеряли более 20 процентов вооружения и техники. В эти потери входит и техника, предоставленная Западом, уточнил обозреватель.

Ранее издание NYT подсчитало, что Украина потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч солдат с начала СВО.

Тем временем Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине на 17 августа 2023 в связи с тем, что увеличивающиеся поставки западных стран подрывают усилия по поиску мирного решения украинского конфликта.

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