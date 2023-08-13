Военная спецоперация на Украине 13 августа 2023: прямая онлайн-трансляция

Военная спецоперация РФ на Украине продолжается Фото: Минобороны РФ

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 августа 2023 года.

Два украинских беспилотника были сбиты в пятницу, 11 августа, в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, уточнив, что за минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили семь боеприпасов по населенным пунктам.

Российские саперы обнаруживают на Краснолиманском направлении в Луганской народной республике (ЛНР) иностранные самозакапывающиеся мины, которыми украинские войска дистанционно минируют территории.

Войска российской группировки «Юг» уничтожили пункт управления иностранных наемников украинских войск с терминалом связи Starlink, расположенном в Николаевке.

В Министерстве обороны РФ заявили, что российские войска в минувшую пятницу, 11 августа, нанесли удар по военному аэродрому в Ивано-Франковской области.

В Министерстве обороны РФ в субботу, 12 августа, заявили, что за сутки российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а часть из них обезврежена над акваторией Черного моря.

В районе Керченского пролива силами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты две украинские ракеты. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, уточнив, что Крымский мост не пострадал.

Шесть российских военных в ходе отражения атаки украинской армии около населенного пункта Старомайорское в Донецкой народной республике (ДНР) обратили в бегство отряд из 30 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), взяв нескольких в плен.

В Министерстве обороны РФ заявили, что в субботу, 12 августа, украинские войска пытались нанести удар по Крымскому мосту ракетой С-200, которая была переделана в ударный вариант.

Глава Крыма Сергей Аксенов в субботу, 12 августа, проинформировал, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще одну ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Керченским проливом.

Министерство обороны РФ в субботу, 12 августа, сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью.

Города и районы Донецкой народной республики (ДНР) в субботу, 12 августа, подверглись обстрелам Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением кассетных снарядов. В результате ударов в Донецке погиб мирный житель.