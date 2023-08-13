Российские военные захватили два опорных пункта ВСУ на Купянском направлении

Российские войска разгромили два опорных пункта на Купянском направлении. Фото: Александр КОЦ

Российские военные захватили два опорных пункта ВСУ и разгромили взвод пехоты. Это произошло на Купянском направлении, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-центра группировки «Запад» Сергея Зыбинского.

«В ходе боевых действий на купянском направлении штурмовые группы 6-й общевойсковой армии овладели двумя опорными пунктами, тремя наблюдательными постами и разгромили до взвода пехоты в районе населенного пункта Ольшана», - сказал Зыбинский, подчеркнув, что все атаки ВСУ успешно отражены.

Напомним, шесть российских военных в ходе отражения атаки украинской армии около населенного пункта Старомайорское в Донецкой народной республике (ДНР) обратили в бегство отряд из 30 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), взяв нескольких в плен.

Ранее издание NYT подсчитало, что Украина потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч солдат с начала СВО.

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