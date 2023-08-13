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НовостиПолитика13 августа 2023 4:11

Российские военные захватили два опорных пункта ВСУ на Купянском направлении

ВСУ потеряли до взвода живой силы
Мария ПАВЛОВА
Российские войска разгромили два опорных пункта на Купянском направлении.

Российские войска разгромили два опорных пункта на Купянском направлении.

Фото: Александр КОЦ

Российские военные захватили два опорных пункта ВСУ и разгромили взвод пехоты. Это произошло на Купянском направлении, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-центра группировки «Запад» Сергея Зыбинского.

«В ходе боевых действий на купянском направлении штурмовые группы 6-й общевойсковой армии овладели двумя опорными пунктами, тремя наблюдательными постами и разгромили до взвода пехоты в районе населенного пункта Ольшана», - сказал Зыбинский, подчеркнув, что все атаки ВСУ успешно отражены.

Напомним, шесть российских военных в ходе отражения атаки украинской армии около населенного пункта Старомайорское в Донецкой народной республике (ДНР) обратили в бегство отряд из 30 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), взяв нескольких в плен.

Ранее издание NYT подсчитало, что Украина потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч солдат с начала СВО.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 августа 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.