Мобилизацию в Харькове будут проводить военкомы с западной Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мобилизационные мероприятия в Харькове будут проводить военкомы, прибывшие из западной части Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ЛНР.

Высокопоставленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыл источнику, что в Харькове ожидается прибытие опергрупп, в состав которых входят сотрудники западных областей страны.

Офис Зеленского решился на такие меры из-за лояльности харьковских военкомов по отношению к России, а также в связи с тем, что те не справлялись со своими обязанностями по мобилизации.

"Поэтому нужно направить безжалостных к населению восточной Украины, а также готовых делиться вырученными денежными средствами с высшим руководством страны", - сообщил источник, добавив, что от подобных действий киевского режима пострадают в первую очередь мирные жители.

Напомним, накануне украинский президент Владимир Зеленский распорядился уволить всех областных военкомов, заявив об их государственной измене.

Ранее KP.RU писал, что режим Зеленского готовит к мобилизации подростков и шьет форму для беременных женщин. Глава фонда помощи ВСУ Тарас Чмут, в свою очередь, заявил, что мобилизация на Украине коснется каждого мужчину. По его словам, украинским властям необходимо набрать еще сотни тысяч мужчин в ряды ВСУ.