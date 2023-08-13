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НовостиПолитика13 августа 2023 10:35

Российские войска поразили пункт управления дронами ВСУ в районе Первомайского

Минобороны РФ также сообщило о поражении живой силы и военной техники ВСУ
Дарья ЧИПУРНАЯ
Российские войска поразили пункт управления дронами ВСУ в районе Первомайского

Российские войска поразили пункт управления дронами ВСУ в районе Первомайского

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны Российской Федерации в ежедневном брифинге от 13 августа 2023 года сообщило об успешном поражении пункта управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации в ДНР.

Так, российские войска за сутки поразили пункт управления беспилотниками, живую силу и военную технику ВСУ в районе Первомайского в ДНР.

Всего за сутки российские войска уничтожили 25 беспилотников в Донецке, Луганске и Запорожской области.

Накануне в воскресенье, 13 августа, российское оборонное ведомство сообщило о предотвращении двух террористических атак со стороны киевского режима. Так, благодаря системе ПВО украинский беспилотник был сбит сначала в небе над Белгородской областью, а затем и над Курской областью.

Ранее KP.RU рассказал, как российская ПВО отразила украинскую ракетную атаку на Крымский мост 12 августа.