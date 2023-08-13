WSJ: Запад обдумывает подготовку ВСУ к наступлению в 2024 году

Запад обдумывает возможность подготовки ВСУ к наступлению весной 2024 года. Фото: REUTERS

Запад обдумывает подготовку ВСУ к предполагаемому наступлению весной 2024 года. Об этом пишет издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в дипломатической среде, а также на европейских и американских чиновников.

Источники сообщили изданию, что надежды Запада на успех летнего наступления ВСУ не оправдались.

«Шансы, что это произойдет, теперь представляются призрачными», - пишет WSJ, отметив, что западные политики и военные стратеги начали обдумывать возможность нового наступления ВСУ весной 2024 года.

Напомним, WSJ писала, что американские чиновники, а также политики стран Запада надеялись, что наступление ВСУ нанесет урон российской армии и позволит принудить Россию к переговорам к этой зиме, однако это оказалось маловероятным.

Ранее эксперт Борис Рожин пришел к выводу, что ВСУ проваливают летние планы наступления.

Также сообщалось, что Украина обвинила инструкторов НАТО в провале наступления. После множества неудач, руководство украинской армии приняло решение «действовать по-своему», игнорируя западных советников.