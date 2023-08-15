МИД Финляндии разрешил культурному центру РФ заплатить налоги Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Финляндии ослабило санкции в отношении Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки, позволив ему уплатить налоги на недвижимость в размере около 20 тысяч евро. Об этом проинформировало издание Kauppalehti.

«Министерство иностранных дел Финляндии ослабило санкции в отношении Российского центра науки и культуры, работающего в Хельсинки», - пишет СМИ.

Уточняется, что центру позволили уплатить чуть меньше 20 тысяч евро налогов на недвижимость.

В дипломатическом ведомстве пояснили, что такую меру стоит считать разрешенным исключением из санкций Евросоюза, которая направлена на удовлетворение потребностей обеих сторон.

Сайт KP.RU писал о том, что в Финляндии арестовали землю и здание Российского центра науки и культуры. Тогда отмечалось, что такое решение принято в соответствии с санкциями ЕС. Под арест попали семь квартир в Хельсинки, связанные с «теми, кто находится под ограничениями Евросоюза».

Позже в МИД РФ сообщили, что вопрос с арестом нескольких квартир Российского центра науки и культуры в Финляндии до сих пор не решен и Москва готова принять ответные меры в случае отказа Хельсинки от урегулирования проблемы.