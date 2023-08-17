Что случилось за день: главные события 17 августа

Суд арестовал обвиняемого по делу о пожаре на АЗС в Махачкале на два месяца Фото: Олег ЗОЛОТО

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца обвиняемого по делу о пожаре на автозаправочной станции в Махачкале, в котором погибли 35 человек. Предположительно, мужчина хранил взорвавшуюся селитру. Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы.

В Москве заработал третий маршрут центральных диаметров «Ленинградско-Казанский». Старт пассажирскому движению на МЦД-3 дали президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин.

Боевики батальон «Азов»* уже восстановились и полноценно участвуют в боевых действиях, несмотря на нарушение таким образом договоренности об их обмене. Об этом заявил временно исполняющий обязанности директора департамента применения Нацгвардии Украины Николай Уршалович.

Вооруженные силы России уничтожили на Донецком направлении воинский эшелон с боеприпасами ВСУ на станции Межевая в Днепропетровской области. На брифинге Минобороны России продемонстрировано уничтожение воинского эшелона. Видео довольно лаконичное: сначала над железнодорожным узлом завис беспилотник, а следом по координатам прилетела ракета.

Три российских самолета пересекли воздушные границы Финляндии и Эстонии из-за непогоды. На такой маневр экипаж лайнеров вынудила гроза. Речь идет о самолетах, принадлежащих авиакомпаниям «Северный ветер», «Уральские авиалинии» и «Россия».

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов страны. До этого политик обвинил их в государственной измене и поручил назначить на вакантные места военных, которые принимали участие в боевых действиях.

*Запрещенная в России террористическая организация