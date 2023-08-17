Медведев назвал заявления экс-президента Франции Саркози о Крыме смелыми и точными Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поддержал заявление бывшего президента Франции Николя Саркози о принадлежности Крыма, назвав его слова смелыми и точными.

“Как я уже неоднократно говорил, европейские политики старшего поколения были гораздо масштабнее нынешних. Возьмем, к примеру Николя Саркози <...> Он сказал, что Крым был исторической частью России, а Украине нет места в ЕС”, — отметил Медведев.

Напомним, ранее Николя Саркози призвал Запад не строить иллюзий относительно того, что Россия отдаст Крым, поскольку исторически он всегда был частью России, а его жители считают себя гражданами РФ.

По итогам референдума о вхождении в состав Российской Федерации за присоединение проголосовали более 96% крымчан и более 95% жителей Севастополя. При этом Киев настаивает на возвращении полуострова в состав Украины и заявляет это одной из главных целей своего наступления.

В свою очередь вице-маршал британской авиации в отставке Шон Белл считает, что Украина не в силах захватить Крым ни дипломатическим путем, ни военными силами, а экс-разведчик США Тони Шаффер считает, что подобные заявления Зеленского делают из него обычного “клоуна”.