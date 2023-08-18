Биткоин резко упал до до $25,4 тыс.

Курс биткоина упал почти до 25 000 долларов. Фото: REUTERS

Курс биткоина резко упал в пятницу 18 августа в ходе торговой сессии. Об этом сообщается на площадке Coindesk.

«Биткойн, крупнейшая и оригинальная криптовалюта, подешевел на 7% примерно до 26 900 долларов, после того как ранее в тот же день упал почти до 25 000 долларов, самого низкого уровня с июня», - сказано в сообщении.

Согласно данным площадки, до $25,392 тыс. биткоин упал по состоянию на 00:44 мск.

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