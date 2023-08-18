CNN: Вашингтон скептически относится к попыткам ВСУ ударить по Крыму

CNN: Вашингтон скептически относится к ударам ВСУ по Крыму Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации президента США сообщил, что Белый дом скептически относится к попыткам командования ВСУ наносить удары по территории Крыма.

Также на CNN отметили, что Вашингтон считает подобные атаки не более чем отвлекающим маневром, на который тратятся в пустую очень ценные ресурсы.

Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что регулярные атаки киевского режима по гражданским объектам на территории Российской Федерации, в том числе в Крыму, показывают террористическую сущность украинских властей.

При этом киевский режим оправдывает удары западным оружием по Крыму якобы тем, что полуостров не является территорией России, однако даже бывшие западные политики, например экс-президент Франции Николя Саркози и бывший президент США Барак Обама отмечали, что Крым действительно вошёл в состав Российской Федерации по воле жителей полуострова.