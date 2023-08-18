Шольц заявил, что немецких солдат на Украине нет и не будет Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецкие военные не должны принимать участие в противостоянии на Украине и видит задачу правительства ФРГ в недопущении втягивания страны в этот конфликт.

“Я стараюсь этого не допустить”, — ответил Шольц на вопрос, нет ли угрозы того, что Германия будет втянута в конфликт на Украине. "Поэтому, например, на Украине нет и не будет немецких солдат", — приводит слова канцлера газета Augsburger Allgemeine.

Также он отметил, что Германия продолжит поддержку киевского режима и будет поставлять на Украину оружие.

Напомним, ранее глава "Фонда наследия" Кевин Робертс отметил, что именно Украина является агрессором в этом конфликте, о чем свидетельствуют бессмысленные с военной точки зрения удары беспилотников по столице России.

При этом официально в этом конфликте не участвуют военные из каких-либо стран Запада, однако в боях на Украине регулярно замечают западных наемников, в том числе из Германии.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что киевский режим вербует наемников даже через собственные посольства в различных странах, чем грубо нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.