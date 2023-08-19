Байден рассчитывает на встречу с Си Цзиньпином осенью 2023 года

Байден рассказал, когда рассчитывает встретиться с Си Цзиньпином. Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден рассчитывает на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином осенью 2023 года. Об этом Байден заявил на пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем после трехсторонней встречи.

«Я рассчитываю и надеюсь продолжить этой осенью наш разговор на Бали. Таковы мои ожидания», - сказал американский лидер.

Напомним, претендент на должность президента США Вивек Рамасвами заявил, что Соединенные Штаты могут прекратить свое существование в случае конфликта с Москвой и Пекином.

Тем временем Россия и Китай создали союз, всерьез угрожающий власти США. О том, как десятки стран объединяются против гегемона, читайте здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что Китай продвигает использование юаня в качестве альтернативы доллару.