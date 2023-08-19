В Польше допустили отправку солдат на Украину

Польский обозреватель допустил, что власти могут решиться на отправку военных на Украину. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Польши и другие представители власти могут пойти на то, чтобы отправить солдат на Украину для противодействия России. Такое развитие событий допустил обозреватель Михал Радзиковский в статье для издания My l Polska.

«Нет сомнений, что и премьер-министр, и другие лица, принимающие решения, будут готовы отправить польских солдат на украинский фронт во имя «защиты Родины» от мнимой российской угрозы», - написал Радзиковский.

Обозреватель подчеркнул, что используемый польскими властями в данном контексте патриотический нарратив не имеет ничего общего с национальными интересами страны.

Напомним, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу допустил, что Польша готовится оккупировать Украину.

Тем временем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала мнение, что заявление президент Польши Анджея Дуды о цене борьбы с Россией для Запада должно дать понять украинцам, что их народ бессовестно используют в качестве «дешевого инструмента».

Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах Зеленского передать часть Украины Польше.