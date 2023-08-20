Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика20 августа 2023 2:40

В зону СВО передано улучшенное антидроновое ружье с обнаружителем БПЛА

Система способна обнаружить дрон на расстоянии до километра
Мария ПАВЛОВА
Российские военные получили противодроновые ружья, способные обнаруживать БПЛА на расстоянии до километра.

Российские военные получили противодроновые ружья, способные обнаруживать БПЛА на расстоянии до километра.

Фото: REUTERS

Российские военные в зоне СВО получили улучшенное антидроновое ружье со встроенным подавителем ЛПД-820. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора АО «Лаборатория противодействия промышленному шпионажу» Дениса Осломенко. Компания является разработчиком данного устройства.

«Проблема любого антидронового ружья в том, что оно работает по дрону тогда, когда мы его видим, это около 200-300 м», - объяснил Осломенко, добавив, что улучшенное оружие способно обнаружить дрон на расстоянии до километра и сразу включить режим подавления.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на воскресенье 20 августа ПВО пресекли попытку пролета беспилотника на Москву.

Также сообщалось, что украинский беспилотник атаковал здание железнодорожного вокзала в Курске в ночь на воскресенье 20 августа. На крыше вокзала возникло возгорание, легкие ранения осколками стекла получили пять человек.

Тем временем военкор «КП» Дмитрий Стешин показал «охоту на дроны» с ружьём.

Ранее сообщалось, что в Москве увеличился спрос на антидроновые ружья. Можно ли самому защититься от атаки беспилотника, разбираемся здесь на KP.RU.