В зону СВО передано улучшенное антидроновое ружье с обнаружителем БПЛА

Российские военные получили противодроновые ружья, способные обнаруживать БПЛА на расстоянии до километра. Фото: REUTERS

Российские военные в зоне СВО получили улучшенное антидроновое ружье со встроенным подавителем ЛПД-820. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора АО «Лаборатория противодействия промышленному шпионажу» Дениса Осломенко. Компания является разработчиком данного устройства.

«Проблема любого антидронового ружья в том, что оно работает по дрону тогда, когда мы его видим, это около 200-300 м», - объяснил Осломенко, добавив, что улучшенное оружие способно обнаружить дрон на расстоянии до километра и сразу включить режим подавления.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на воскресенье 20 августа ПВО пресекли попытку пролета беспилотника на Москву.

Также сообщалось, что украинский беспилотник атаковал здание железнодорожного вокзала в Курске в ночь на воскресенье 20 августа. На крыше вокзала возникло возгорание, легкие ранения осколками стекла получили пять человек.

Тем временем военкор «КП» Дмитрий Стешин показал «охоту на дроны» с ружьём.

Ранее сообщалось, что в Москве увеличился спрос на антидроновые ружья. Можно ли самому защититься от атаки беспилотника, разбираемся здесь на KP.RU.