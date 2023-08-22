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НовостиВ мире22 августа 2023 15:24

Байден заснул во время церемонии прощания с погибшими на Гавайях

Журналист Хэннити: Байден заснул на церемонии прощания с погибшими на Гавайях
Сергей ЧИКОВ
Байден, вероятно, заснул во время своей встречи с пострадавшими от пожаров на Гавайях

Байден, вероятно, заснул во время своей встречи с пострадавшими от пожаров на Гавайях

Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден, вероятно, заснул на церемонии, посвященной погибшим в результате пожаров на Гавайях американцам.

“Байден, похоже, заснул во время церемонии на Гавайях, посвященной сотням американцев, погибших в результате пожаров”, — написал у себя в соцсети политический обозреватель Шон Хэннити.

Журналист опубликовал фрагмент церемонии, на котором американский лидер некоторое время сидит с опущенной головой так, будто спит.

Напомним, недавно Джо Байдена остановили журналисты при возвращении с отдыха на пляже и поинтересовались его мнением насчёт увеличения числа жертв катастрофических пожаров на Гавайских островах. Байден только улыбнулся, махнул рукой и сел в машину.

Также недавно президент США “ушел в спящий режим” на встрече с президентом Израиля в Белом доме, а издание Politico сообщило, что Байден пользуется специальным укороченным трапом для посадки в самолет во избежание падений при подъеме на борт.