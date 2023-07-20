Байден нашел способ не падать при посадке в самолет

Politico: Байден пользуется укороченным трапом при перелетах, чтобы не падать Фото: REUTERS

Издание Politico сообщило, что президент США Джо Байден при перелетах стал чаще использовать укороченный складной трап. В статье указано, что американский лидер стал использовать его несколько месяцев назад. Укороченный трап обычно используется во время сильного ветра или дождя, однако в ходе его перелетов непогоды не отмечалось.

“На прошлой неделе Байден использовал короткий трап для посадки на борт... при каждом перелете в ходе своего европейского турне: в Лондон, в Вильнюс, Хельсинки и назад в Вашингтон. Ни посадки, ни вылеты... не были отмечены ненастной погодой”, — отмечают авторы статьи.

В публикации сказано, что двое советников Байдена на условиях анонимности заявили, что администрация президента специально старается использовать короткий трап для снижения вероятности падения американского лидера.

Напомним, однажды Байден по пути из Польши снова споткнулся на трапе при посадке в самолет, но не остановился и прошел часть пути на четвереньках, а недавно, возвращаясь из Колорадо, американский лидер ударился головой при попытке выхода из своего вертолета.

Впрочем, президент США может упасть и на ровном месте, как это было на церемонии выпуска академии ВВС США, а также может “уйти в спящий режим” на встрече с президентом Израиля в Белом доме.

Телеведущий Такер Карлсон отмечал, что американский лидер уже даже теряет способность говорить, однако сам Байден не сдается и официально заявил о намерении участвовать в предстоящих в 2024 году выборах президента США.