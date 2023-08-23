Президент ЮАР огласит список стран, которые войдут в БРИКС, 24 августа 2023 года

Президент ЮАР Сирил Рамапоса объявит список стран, которые войдут в БРИКС, в четверг 24 августа. Фото: REUTERS

Список стран, которые войдут в БРИКС, будет оглашен в четверг 24 августа во время пресс-конференции, его зачитает президент ЮАР Сирил Рамапоса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на шерпу ЮАР в организации Анила Суклала.

По словам Суклала, лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР согласовали и приняли критерии расширения БРИКС, работа над которыми активно шла на разных уровнях с 2022 года.

«Они продолжили обсуждение сегодня и достигли консенсуса по расширению. Завтра с утра у них будет еще встреча, чтобы финализировать список стран, а потом будет пресс-конференция завтра утром, где президент Рамапоса формально объявит список стран, насчет которого пришли к согласию все члены БРИКС», - сказал дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в период своего председательства в объединении стран БРИКС в 2024 году Москва будет способствовать выполнению всех решений текущего саммита, в том числе по вопросам расширения союза.

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