Взрыв прогремел в Киеве 23 августа 2023 года Фото: REUTERS

Сильный взрыв прогремел в Киеве. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

По его данным, мощный взрыв прозвучал на западной окраине столицы Украины, в исторической местности Борщаговка.

Каких-либо других подробностей произошедшего СМИ не сообщает. Воздушная тревога в городе не объявлялась.

Ранее украинские издания сообщали о взрыве в городе Сумы, который, по их данным, случился в среду, 23 августа 2023 года. В регионе звучала воздушная тревога.

Ночью в среду, 23 августа, почти через полтора часа после объявления воздушной тревоги в Одесской области произошли взрывы в порту города Измаил. Сигналы сирен также слышали жители находящегося поблизости города-порта Рени.

О мощном взрыве в украинской столице сообщалось в пятницу, 11 августа, 2023 года. Тогда он звучал со стороны аэропорта Жуляны. Очевидцы рассказывали, что в прилегающих районах содрогались оконные стекла.