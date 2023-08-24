Минобороны РФ пресекло попытки Киева атаковать Брянскую и Калужскую области

В ночь на 24 августа российские ПВО уничтожили три украинских беспилотника, которые пытались атаковать объекты на территории РФ. Фото: REUTERS

Российские подразделения ПВО пресекли попытки вооруженных сил Украины атаковать объекты в Калужской и Брянской областях в ночь на четверг 24 августа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Российской Федерации.

Сообщается, что средствами ПВО уничтожены три беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

«Два БпЛА уничтожены средствами ПВО над территорией Брянской области. Еще один украинский БпЛА обнаружен и уничтожен средствами ПВО над территорией Калужской области», - сказано в сообщении российского оборонного ведомства.

Напомним, трое мирных жителей погибли в результате атаки беспилотника украинских войск по территории санатория в селе Лавы Валуйского городского округа в Белгородской области.

Ранее сообщалось, что обломки беспилотника повредили жилой дом, магазин и ангар в Химках.

Также сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью беспилотник Вооруженных сил Украины, сообщает Министерство обороны РФ.