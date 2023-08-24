Milliyet: Турция, Россия и ООН могут обсудить возобновление зерновой сделки

Турция, Россия и ООН могут обсудить возобновление зерновой сделки Фото: EAST NEWS

Представители Турции, России и ООН могут встретиться в Стамбуле для обсуждения возобновления зерновой сделки, рассказали осведомленные источники.

Как передает газета Milliyet, «одним из вариантов активизации Черноморской инициативы может стать новая встреча России и ООН в Стамбуле». Кроме того, обсуждается возможность переговоров в трехстороннем формате при участии Турции. Если будет достигнут прогресс, то к обсуждению может присоединиться Украина.

Как писал сайт KP.RU, президент РФ Владимир Путин назвал условие, при котором Россия вернется к участию в зерновой сделке. По словам главы государства, это произойдет только в том случае, если будут выполнены все обязательства перед российской стороной.

Напомним, Черноморская инициатива прекратила функционирование с 18 июля 2023 года.

Ранее Путин, комментируя выход России из зерновой сделки, заявлял, что Москва проявила себя крайне толерантно и сдержанно в этой инициативе, особенно с учетом поведения НАТО и Украины, которые не собирались выполнять свои обязательства.