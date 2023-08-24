Тела погибших при крушении самолета Пригожина доставили в морг в Твери

Тела погибших при крушении самолета Пригожина в Тверской области доставлены в морг Фото: Виктория ТУШКОВА

Тела погибших при крушении бизнес-джета Embraer в Тверской области, на борту которого, предположительно, был Евгений Пригожин, доставили в морг в Твери.

«Мешками везли», — рассказал корреспонденту «КП» один из работников морга.

Впереди опознание тел погибших родственниками, что, как сообщается, может занять ни один день.

Напомним, частный бизнес-джета Embraer потерпел крушение в Тверской области в минувшую среду, 23 августа. Как заявили в МЧС России, на борту было десять человек, среди которых три члена экипажа, все погибли.

Росавиация позже заявила, что на борту разбившегося самолета был Евгений Пригожин, а также Дмитрий Уткин, опубликовав также список имен всех пассажиров воздушного судна.

Как писал сайт KP.RU, уголовное дело о падении бизнес-джета Embraer было поручено следователю главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета (СК) России Ивану Сибулу, занимавшимся расследованием громких дел, среди которых было и крушение бизнес-джета Dassault Falcon 50EX.