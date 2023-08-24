Александра Рашель: «Хайдаров изуродовал Киркорова»

Тимур Хайдаров преображал и Филиппа Киркорова Фото: соцсети

Мы уже сообщали, что в Москве прошла пресс-конференция «Силиконовый бунт: кто заплатит за ошибки хирургов?». На важную и серьезную тему рассуждали адвокат Славы и Любови Успенской Елена Сенина, адвокат Людмила Айвар, а также президент Ассоциации жертв пластической хирургии Александра Рашель. Александра, которая уже 20 лет работает в сфере пластики уверена, что Тимур Хайдаров "изуродовал" 56-летнего поп-короля.

Напомним, что пресс-конференции состоялась через месяц после того, как вспыхнул «силиконовый скандал». Певица Слава публично заявила, что звездный хирург Тимур Хайдаров изуродовал ей грудь. Вслед за Славой не стала молчать и Любовь Успенская, которой изуродовали, по ее словам, не только грудь, но и руки. К звездам присоединились и обычные люди, которые тоже пострадали от рук звездного хирурга. Но были и те, кто поддержал Тимура. Среди них Гоар Аветисян, Яна Рудковская и Филипп Киркоров. Последний настолько сдружился с Хайдаровым, что даже ездил отдыхать вместе с доктором и его семьей в Грецию.

В ходе пресс-конференции президент Ассоциации жертв пластической хирургии Александра Рашель заявила, что звезды тоже играют большую роль в продвижении недобросовестных врачей, правда, наказать их или как-то привлечь за подобную рекламу, никак нельзя.

«Филипп Киркоров рекламирует его (Хайдарова) утром, днем и ночью. Простые люди это смотрят. Но, если взять пластические операции господина Киркорова, он что ему красивые операции сделал? Да он изуродовал человека! Просто изуродовал еще не старого красивого мужчину. Но народ ведется. Поэтому такое количество клиентов», — добавила Рашель.

Адвокаты Людмила Айвар и Елена Сенина и президент Ассоциации жертв пластической хирургии Александра Рашель Фото: Евгения РУДИНА

Напомним, что преображение Филиппа началось еще в конце прошлого года. А уже в начале 2023-го певца было не узнать. Многие отмечали, что он постройнел и помолодел лет на 15.

Разумеется, Филипп стал все чаще выкладывать фотографии новый фигуры Фото: соцсети

«В декабре прошлого года раздался звонок. Я смотрю – Филипп Киркоров. «Меня надо спасать! Я в зеркало на себя смотреть не могу», — сказал Филипп. Я ответил: «Хорошо. Спасем! А когда надо?» — рассказывал в интервью KP.RU Тимур Хайдаров. — Выяснилось, что уже через неделю, а у меня полная запись, очередь, люди. Но Филипп был непреклонен: «Нужно сейчас, иначе потом я передумаю. Я такой человек». В общем, мы его обследовали, анализы оказались хорошими. Ну и приступили к его преображению. В ходе первого большого этапа мы ушили мышцы и начали прорисовывать спортивной рельеф. Потом было еще два этапа. И, как вы сами видите, с каждым разом он все круче и круче выглядит».

Разумеется, Филипп стал все чаще выкладывать фотографии новый фигуры. И поначалу восторженная публика стала замечать некие странности. Например, однажды Филипп, видимо, забыл подтянуть штаны, и обнажил огромный шов, оставшийся после липосакции. «Как будто резали консервным ножом ночью в тайге», — написали в одном из пабликов. Впрочем, сам поп-король продолжает называть Тимура Хайдарова лучшим хирургом и гением своего дела.