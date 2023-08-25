В сети появилось тюремное фото Трампа

Агентство Reuter составило коллаж из тюремных фото части обвиняемых по делу Трампа. Фото: REUTERS

В интернете появилось тюремное фото экс-президента США Дональда Трампа. Политик сам опубликовал его в социальной сети.

Позднее агентство Reuter составило коллаж из тюремных фото Трампа и одиннадцати из восемнадцати обвиняемых, проходящих вместе с ним по уголовным делам.

Кстати, Трамп стал первым из занимавших пост президента США политиков, у которого есть официальное тюремное фото ("магшот") - стандартный фотоснимок, который делается при задержании или аресте.

Тем временем действующий президент США Джо Байден высмеял в социальных сетях своего политического конкурента Дональда Трампа, назвав «отличным» день, когда тот прибыл в тюрьму штата Джорджия, чтобы быть арестованным и провел там полчаса.

Напомним, экс-президент США Дональд Трамп был взят под арест в тюрьме в штате Джорджия. Политика зарегистрировали в тюремных списках. В общей сложности Трамп провел в тюрьме около получаса, после чего его отпустили под залог в 200 тыс. долларов.

По мнению политика, его хотят посадить в тюрьму пожизненно по сфабрикованным делам.

Также ранее Трамп объявил, что Байден сошел с ума.