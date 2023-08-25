Роскосмос не исключил возможность повторения миссии на Луну в 2025-2026 годах

Роскосмос рассмотрит возможность повторения миссии на Луну в 2025-2026 годах Фото: Алексей Поляков

Россия может повторить миссию на Южный полюс Луны в 2025-2026 годах, сообщает Роскосмос.

«Одним из вариантов продолжения программы может быть рассмотрена возможность повторения миссии по посадке на Южный полюс Луны в 2025-2026 годах», – сообщается на сайте госкорпорации.

Неудавшуюся миссию «Луна-25» глава Роскомоса Юрий Борисов обсудил в пятницу, 25 августа, с коллективом НПО «Лавочкина», которое является головным разработчиком автоматической станции «Луна-25». Гендиректор корпорации подчеркнул, что незавершенная лунная миссия не ставит «на стоп» перспективы освоения спутника Земли. По его словам, российские конструкторы и ученые «горят идеей продолжения лунного проекта».

«Не нужно делать из этого трагедию, нужно сделать выводы и продолжить работу в этом направлении», – заявил Борисов.

Напомним, 20 августа «Луна-25» перешла на нерасчетную орбиту, после чего столкнулась с Луной, прекратив свое существование.

По словам генерального директора Роскосмоса, двигатели станции в ходе коррекции орбиты проработали 127 секунд вместо запланированных 84, что стало основной причиной аварии. Глава госкорпорации отметил, что, несмотря на неудачу, Россия получила очень ценный опыт перелета к Луне и выхода на ее орбиту.

17 августа «Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности. В Роскосмосе уточняли, что на нем изображен южный полярный кратер Зееман, который находится на обратной стороне спутника Земли. Отмечалось, что этот уникальный объект не видно с Земли, но он вызывает большой интерес со стороны ученых.