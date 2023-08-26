Власти Нигера объявили о высылке посла Германии

Правительство путчистов в Нигере дало послу Германии 48 часов на то, чтобы покинуть страну. Фото: REUTERS

Правительство, сформированное в Нигере после военного переворота, объявило о высылке из страны посла Германии. Об этом сообщает AFP в субботу 26 августа.

Сообщается, что дипломату дали 48 часов на то, чтобы покинуть Нигер.

Накануне мятежники дали послу Франции два дня на то, чтобы покинуть Нигер. После этого МИД Франции заявил, что путчисты не имеют полномочий на высылку посла.

Тем временем председатель комиссии Омар Турей заявил, что страны-участницы Экономического сообщества стран Западной Африки не приемлют попытки мятежников сформировать новое правительство в Нигере.

Напомним, 27 июля 2023 года стало известно, что военные Нигера свергли президента страны Мохамеда Базума. Сообщалось, что представители армии выступили по национальному телевидению и объявили о смещении главы государства, закрытии границ и введении комендантского часа.