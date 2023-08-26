Байден назвал Трампа симпатичным парнем на тюремном фото

Байдену понравилось тюремное фото Трампа. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден оценил тюремное фото своего политического оппонента Дональда Трампа словами «симпатичный» и «замечательный». Так Байден прокомментировал магшот (сделанное в тюрьме при аресте фото) Трампа во время пресс-подхода в штате Невада, где американский лидер проводит свой отпуск. Соответствующее видео разместил телеканал C-SPAN.

«Симпатичный парень. Замечательный парень», - сказал Джо Байден, отвечая на просьбу рассказать о своих впечатлениях о тюремном фото Трампа.

Магшот с Дональдом Трампом Фото: REUTERS

Президент США уточнил, что фото он «видел по телевизору».

Напомним, экс-президент США Дональд Трамп стал первым из занимавших пост президента США политиков, у которого есть официальное тюремное фото («магшот») - стандартный фотоснимок, который делается при задержании или аресте.

О том, как Трамп сдавался властям в Джорджии, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем Дональд Трамп-младший запустил продажу сувениров с тюремной фотографией отца.

Напомним, экс-президент США Дональд Трамп был взят под арест в тюрьме в штате Джорджия. Политика зарегистрировали в тюремных списках. В общей сложности Трамп провел в тюрьме около получаса, после чего его отпустили под залог в 200 тыс. долларов.

По мнению политика, его хотят посадить в тюрьму пожизненно по сфабрикованным делам.