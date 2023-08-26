В Москве возобновили работу два из трех временно закрытых аэропортов. Фото: Сергей ГАПОН

Аэропорты Шереметево и Домодедово возобновили работу после временного закрытия в ночь на субботу 26 августа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

Прием и отправка авиарейсов остаются приостановленными в аэропорту Внуково.

Накануне сообщалось о закрытии аэропортов Шереметьево, Внуково и Домодедово в субботу 26 августа. Они приостановили работу как на прием, так и на отправку авиарейсов после того, как на подлете к Москве был уничтожен БПЛА самолетного типа.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские подразделения ПВО уничтожили беспилотник на подлете к Москве в ночь на субботу 26 августа, уточнив, что жертв и разрушений при этом нет.

Пресс-служба российского Минобороны подтвердила, что в ночь на 267 августа была пресечена попытка террористической атаки Киева по Москве и области при помощи беспилотного летательного аппарата.