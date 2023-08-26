Московский аэропорт Внуково возобновил работу после временного закрытия

В Москве возобновил работу аэропорт Внуково. Фото: Сергей ГАПОН

Московский аэропорт Внуково возобновил работу после временного ограничения в ночь на субботу 26 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

Сообщается, что аэропорт возобновил как прием, так и отправку авиарейсов.

Перед этим сообщалось, что аэропорты Шереметево и Домодедово также возобновили работу после того, как она была на некоторое время приостановлена в ночь на 26 августа после сообщения об уничтожении беспилотника на подлете к Москве.

Накануне сообщалось о закрытии аэропортов Шереметьево, Внуково и Домодедово в субботу 26 августа. Они приостановили работу как на прием, так и на отправку авиарейсов после того, как на подлете к Москве был уничтожен БПЛА самолетного типа.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские подразделения ПВО уничтожили беспилотник на подлете к Москве в ночь на субботу 26 августа, уточнив, что жертв и разрушений при этом нет.