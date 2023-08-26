Экс-генпрокурор Украины Шокин заявил, что Байден оплатил его увольнение

Экс-генпрокурор Украины заявил о причастности Байдена к коррупции. Фото: REUTERS

Действующий президент США Джо Байден был причастен к коррупции, когда занимал должность вице-президента США. Об этом заявил экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин.

Шокин обвинил Байдена в том, что тот якобы оплатил его увольнение с поста генерального прокурора и «отдал один миллиард долларов» за это. Об этом он рассказал в в интервью телеканалу Fox News.

«Разве это само по себе не является случаем коррупции?», - сказал Шокин. При этом экс-генпрокурор признал, что не может привести доказательства оплаты Байденом его увольнения и его утверждения основываются только на «личном твердом убеждении».

Напоминим, 16 марта 2016 года Джо Байден летал в Киев с миссией. Его целью был украинский генпрокурор Виктор Шокин. Байден недвусмысленно сказал украинскому правительству уволить Шокина или же США не дадут гарантию по кредиту в 1 миллиард долларов.

Ранее президент США Джо Байден в грубой форме отреагировал на вопрос журналиста, касающийся подозрений в коррупции.

Тем временем директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин высказал мнение, что Белый дом поставил борьбу с коррупцией в центр внимания, но среди членов семьи президента США Джозефа Байдена факты о подкупах стали притчей во языцех.