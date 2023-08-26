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НовостиПолитика26 августа 2023 3:55

Конгрессмен Грин призвала к импичменту Байдена после заявлений Шокина

Политик написала об этом в социальных сетях
Мария ПАВЛОВА
В Конгрессе США призвали к импичменту Байдену.

В Конгрессе США призвали к импичменту Байдену.

Фото: REUTERS

Американский конгрессмен Марджори Тейлор Грин призвала инициировать импичмент президента США Джо Байдена после заявления экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина о причастности американского лидера к коррупции.

«Мы должны одобрить расследование по делу об импичменте, как только конгресс соберется в сентябре», - написала политик в социальной сети Х.

Напомним, Шокин обвинил Байдена в том, что тот якобы оплатил его увольнение с поста генерального прокурора и «отдал один миллиард долларов» за это.

Ранее член палаты представителей Конгресса США Грин назвала «тупостью» решение Вашингтона и далее поддерживать киевский режим.

Тем временем западные СМИ пишут, что президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе своей предвыборной кампании в следующем году может предпринять попытку подтолкнуть Украину к переговорам.