В Конгрессе США призвали к импичменту Байдену. Фото: REUTERS

Американский конгрессмен Марджори Тейлор Грин призвала инициировать импичмент президента США Джо Байдена после заявления экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина о причастности американского лидера к коррупции.

«Мы должны одобрить расследование по делу об импичменте, как только конгресс соберется в сентябре», - написала политик в социальной сети Х.

Напомним, Шокин обвинил Байдена в том, что тот якобы оплатил его увольнение с поста генерального прокурора и «отдал один миллиард долларов» за это.

Ранее член палаты представителей Конгресса США Грин назвала «тупостью» решение Вашингтона и далее поддерживать киевский режим.

Тем временем западные СМИ пишут, что президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе своей предвыборной кампании в следующем году может предпринять попытку подтолкнуть Украину к переговорам.