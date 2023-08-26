В США заявили, что Украина не использует американскую технику для ударов по территории России. Фото: REUTERS

Украинские военные не используют американскую технику для нанесения ударов по российской территории. Об этом пишет издание New York Times со ссылкой на представителей администрации США.

«Американские чиновники заявили, что трансграничные удары не наносятся с использованием американской техники», - сказано в сообщении.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские подразделения ПВО уничтожили беспилотник на подлете к Москве в ночь на субботу 26 августа, уточнив, что жертв и разрушений при этом нет.

Пресс-служба российского Минобороны подтвердила, что в ночь на 267 августа была пресечена попытка террористической атаки Киева по Москве и области при помощи беспилотного летательного аппарата.

Тем временем российский разведчик рассказал, что ВСУ используют кассетные боеприпасы под Купянском.