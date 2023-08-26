«Ты проиграешь»: Зеленскому предрекли итоги от соглашений по поставкам истребителей F-16

Пользователи соцсети X раскритиковали соглашение Киева по поставкам истребителей Фото: REUTERS

Пользователи соцсети X раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского о начале реализаций соглашений по поставкам истребителей из западных стран.

Один из комментаторов назвал «самой большой угрозой для Украины» ее президента.

«Готов ли Запад наблюдать, как F-16 станут самым большим разочарованием в истории?», - задался вопросом другой, отметив, что украинские аэродромы начнут бомбить «еще до взлета истребителей».

Другой комментатор назвал действия украинского президента бесполезными и вредными для Украины.

«Ты проигрываешь. Останови эту ложь. Все вертится вокруг денег, мошенник», - заявил еще один пользователь соцсети.

«Ты проиграл этот конфликт еще очень давно», - добавил другой.

Напомним, в минувший вторник, 22 августа, в пресс-службе Министерства обороны Дании сообщили, что датские эксперты начали обучение украинских пилотов обращению с истребителями F-16. Позже власти Норвегии также решили передать эти самолеты Киеву.

Тем временем, эксперты заявляют, что эти истребители никак не помогут ВСУ. Так, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что F-16не изменят ход спецоперации, назвав предполагаемую поставку политическим шагом для успокоения Киева.