WP: Пентагон призвал Киев меньше полагаться на беспилотники и экономить снаряды

WP: в Пентагоне призвали Киев меньше полагаться на беспилотники и экономить снаряды Фото: REUTERS

Американская газета Washington Post сообщила, что в Пентагоне призвали командование ВСУ меньше полагаться на разведку при помочи беспилотников и экономить боеприпасы при наступлении.

“Чиновники Пентагона призвали Украину меньше полагаться на беспилотники для боевой осведомленности и больше - на наземные разведывательные силы”, — указано в статье издания. Авторы статьи добавили, что в Белом доме считают, что Киев положительно отреагировал на эту просьбу.

В публикации отмечается, что Пентагон советует украинским войскам сосредоточиться на артобстрелах “самых важных целей”, поскольку за время конфликта ВСУ выпустили порядка двух миллионов артиллерийских снарядов, значительно исчерпав запасы западных союзников.

Напомним, ранее газета The New York Times сообщала, что решение Вашингтона о поставке на Украину кассетных боеприпасов является вынужденной мерой, чтобы перекрыть дефицит обычных снарядов.

В свою очередь бывший американский разведчик Скотт Риттер отмечал, что ВСУ также испытывают и острую нехватку личного состава, а российские войска уничтожают их технику еще до приезда к передовой.