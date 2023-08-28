Еврокомиссар назвал условие вступления Украины в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Украина не сможет быть членом Североатлантического альянса, пока идет конфликт.

«До тех пор пока конфликт продолжается на территории Европы, Украина не может стать членом НАТО», - заявил еврокомиссар, указав на статью 5 Североатлантического договора, которая говорит о необходимость вступления в данный конфликт всех стран – членов военного блока.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина получит приглашение в Североатлантический альянс тогда, когда лидеры стран - членов военного блока решат, что «все условия созрели».

Тем временем западные СМИ стали обращать внимание на неблагодарность президента Украины Владимира Зеленского. Газета Politika отметила, что, непонимание подчиненного статуса вынуждает страны Запада искать украинскому лидеру замену, а журналистка Анна ван Денски написала, что у главы Украины начинает складываться ощущение, что весь мир должен ему, а это «провоцируют трещины» в отношениях страны с НАТО.