Зеленский заявил, что опасается вести бои на территории России Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что опасается переносить боевые действия на территорию России из-за риска того, что западные союзники откажутся от военного финансирования Киева.

“Есть большой риск, что в таком случае мы точно останемся одни”, — ответил Зеленский на соответствующий вопрос телеведущего канала “Рада”.

Напомним, официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер отмечал, что Вашингтон четко дал понять Зеленскому, что не поощряет и не будет способствовать нанесению ударов по территории России.

При этом Киев открыто признавал, что наносил и продолжит наносить удары по территории России, а некоторые украинские чиновники и вовсе заявляли о якобы праве Украины уничтожать все в Крыму и Донбассе.

В свою очередь глава "Фонда наследия" Кевин Робертс подчеркнул, что удары Киева по территории России показывают, что киевский режим в текущем конфликте является агрессором и не защищает суверенитет собственной страны.