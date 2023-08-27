Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика27 августа 2023 19:38

Зеленский заявил, что опасается переносить конфликт на территорию России

По мнению президента Украины, Запад откажется от поддержки Киева, если бои начнутся на территории России
Сергей ЧИКОВ
Зеленский заявил, что опасается вести бои на территории России

Зеленский заявил, что опасается вести бои на территории России

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что опасается переносить боевые действия на территорию России из-за риска того, что западные союзники откажутся от военного финансирования Киева.

“Есть большой риск, что в таком случае мы точно останемся одни”, — ответил Зеленский на соответствующий вопрос телеведущего канала “Рада”.

Напомним, официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер отмечал, что Вашингтон четко дал понять Зеленскому, что не поощряет и не будет способствовать нанесению ударов по территории России.

При этом Киев открыто признавал, что наносил и продолжит наносить удары по территории России, а некоторые украинские чиновники и вовсе заявляли о якобы праве Украины уничтожать все в Крыму и Донбассе.

В свою очередь глава "Фонда наследия" Кевин Робертс подчеркнул, что удары Киева по территории России показывают, что киевский режим в текущем конфликте является агрессором и не защищает суверенитет собственной страны.