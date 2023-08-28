Минобороны РФ: системы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России сообщило, что вечером 28 августа Киев совершил очередную безуспешную попытку теракта при помощи беспилотника самолетного типа, дрон был сбит средствами противовоздушной обороны над Белгородской областью.

"Сегодня в районе 21.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области", — сообщает Минобороны РФ.

Ранее 28 августа системы ПВО успешно сбили два украинских разведывательных дрона на севере и западе Крыма.

Также утром 28 августа средства противовоздушной обороны были сбиты два украинских беспилотника над Брянской областью.

Глава "Фонда наследия" Кевин Робертс отмечал, что удары Киева по территории России показывают, что именно Украина является агрессором в текущем конфликте, а Вашингтону следует прекратить финансирование киевского режима.