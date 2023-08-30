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НовостиПолитика30 августа 2023 19:49

МО России: ПВО перехватила два БПЛА над Брянской областью и ракету над Крымом

Минобороны сообщило о пресечении попытки киевского режима атаковать объекты на территории РФ
Дарья ЧИПУРНАЯ

Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о пресечение украинского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России вечером в среду, 30 августа.

В Telegram-канале оборонного ведомства сказано, что вечером над Брянской областью дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Кроме того, в небе над Крымом уничтожена украинская ракета.

Ранее о попытке атаки на Крым сообщил глава Республики Сергей Аксенов. Советник главы Крыма Олег Крючков также добавил, что от падения обломков украинской ракеты произошло возгорание травы в поле. На месте ведут работы службы МЧС.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз, в свою очередь, проинформировал о двух сбитых беспилотника ВСУ самолетного типа. По его словам, при падении обломков БПЛА пострадавших и разрушений зафиксировано не было.

Сайт KP.RU также писал, что ночью 30 августа российская система ПВО сбила украинский беспилотник, который летел по направлению к Москве.